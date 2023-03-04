В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили в Украину. Из ФРГ они поедут на фронт.

Об этом сообщает Military Foundation и публикует соответствующее видео.

Главное предназначение Stryker - доставить на линию огня пехоту для контрнаступления и уничтожить бронированную технику противника. Stryker по мощи недотягивает до танка, но сильнее БТР - это своеобразный баланс между ними.

Ранее мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты и союзники передадут Украине 700 танков, тысячи бронемашин и 2 млн снарядов.

Также "Страна" рассказывала, что в феврале в Германию прибыли 60 американских боевых машин пехоты Bradley, предназначенных для Украины. Военную технику доставили по морю.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США и Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

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