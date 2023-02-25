Президент Украины Владимир Зеленский хочет прислать представителям США список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения конца войны с Россией.

Об этом пишет CNN.

На встрече с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей президент Украины сказал, что планирует прислать им список вооружений, в котором значатся, в том числе, истребители F-16, необходимые для ускорения окончания войны с Россией.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии... У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", - сказал Маккол.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужны поставки систем ПРО, снарядов тяжелых калибров, дальнобойных ракет, беспилотников, бронетехники и штурмовой авиации.

Также "Страна" рассказывала, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что для ускорения победы Украины над Россией украинским военным необходимо высокоточное дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны.