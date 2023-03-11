В Евросоюзе придумали, как быстрее поставлять Украине боеприпасы. По плану, который хотят утвердить в ближайшее время, страны ЕС должны передать Киеву все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от 3 до 5 месяцев войны, сказал высокопоставленный чиновник Евросоюза на брифинге в Брюсселе.

Эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где полагают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца.

Чиновник ЕС отметил, что он принимает в расчет достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль.

"Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой (оборонительной - Ред.) позиции", - пояснил он.

Но до того, как Украина сможет перейти в контрнаступление, ей срочно нужны боеприпасы. Сколько резервов остается у стран Евросоюза, неизвестно, потому что это засекреченная информация, однако в Брюсселе говорят, что у некоторых стран не осталось уже почти ничего.

Тем не менее авторы плана надеются, что все имеющиеся в наличии снаряды страны-члены ЕС передадут Киеву, и готовы гарантировать им восполнение.

Подтверждений от стран ЕС отказать от своих текущих арсеналов пока не поступало.

Как писала "Страна", Швейцария запретила Германии поставлять боеприпасы своего производства в Украину.

По данным The Evening Standard, запас боеприпасов у Британии "опасно низок" из-за войны в Украине.

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