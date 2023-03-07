Запас боеприпасов у Великобритании "опасно низок" из-за войны в Украине.

Об этом пишет The Evening Standard.

Арсеналы опустошены из-за стремления обеспечить снабжение Киева в условиях противостояния с РФ. В связи с этим военный комитет Палаты общин призвал к восстановлению запасов.

При этом оно может занять не менее десяти лет, что "поставит под угрозу национальную безопасность Великобритании".

Напомним, в Европе хотят резко увеличить производство боеприпасов.

Также сообщалось, что первые контракты по закупке Евросоюзом боеприпасов для ВСУ согласуют в конце апреля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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