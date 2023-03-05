Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине, заявил президент страны Александар Вучич.

Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.

"Это заведомая ложь. Сербия оружие никому не отправляла. Сербия производит и продает боеприпасы. У нас много заводов оборонной промышленности. Когда вы производите боеприпасы, они всегда оказываются где-то на поле боя или в зоне мирового кризиса. Мы не продали ни одной единицы оружия или боеприпасов ни в Россию, ни в Украину", - сказал он.

Президент заявил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.

Ранее сербское оборонное предприятие "Крушик" проверило и опровергло подлинность документов, которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине. Об этом сообщило его руководство на сайте предприятия, назвав "недостоверной" информацию о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для РСЗО "Град". Как утверждает руководство, продажи на украинский рынок не осуществлялись, "также вообще не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации".

Война в Украине продолжается уже 375-й день. Мы следим за новостями 5 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 374-го дня войны. На фронте самым сложным остается Бахмутское направление. Там бои шли в районах Васюковки, Дубово-Васильевки и самого Бахмута, который россияне пытаются окружить. В Германию прибыли 90 боевых машин Stryker, которые США направили для Украины. А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на встрече с блогерами заявил, что война в Украине закончится в этом году.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.