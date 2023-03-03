Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна не поставляла оружие ни Киеву, ни Москве.

"Сербия не экспортирует оружие и военное оборудование в страны в тех случаях, когда мы считаем, что это могло бы вызвать споры и проблемы", - приводят слова министра европейские медиа.

Дачич отметил, что сербские министры, отвечающие за этот вопрос, не выдавали разрешений на экспорт оружия "ни одной из сторон конфликта". Он сказал, что в этом легко убедиться, так как все соответствующие документы есть в открытом доступе.

"Хочу решительно опровергнуть все данные, появлявшиеся в некоторых СМИ", - добавил министр иностранных дел Сербии.

Дачич имел в виду сообщения в некоторых изданий и телеграм-каналах о якобы тайных поставках сербской компанией Украине 3,5 тысяч ракет для РСЗО "Град".

Российский МИД после этих публикаций потребовал, чтобы власти Сербии публично озвучили свою позицию по теме поставок вооружений.

Первым опровержение выпустило сербское оборонное предприятие "Крушик".

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в российской ЧВК "Вагнер" воюют сербы, и пообещал их наказать.

Куратор же ЧВК Евгений Пригожин ответил Вучичу, что в "Вагнере" давно нет сербов.