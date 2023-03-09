Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов.

Пока ЕС удалось разыскать лишь 20,9 млрд евро. Еще в октябре сообщалось, что было заморожено около 17,4 млрд евро, сообщает Bloomberg.

В то время как Бельгия и Люксембург, согласно последним данным, опубликованным Bloomberg, заблокировали миллиарды, другие страны-члены раскрыли незначительные цифры: Греция заявила, что заморозила только 212 201 евро, а Мальта сообщила о 222 470 евро.

Известно, что общий объем замороженных на Западе российских активов оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Ранее страны "Большой семерки" G7 дали понять, что до конца войны не намерены тратить замороженные российские активы.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что G7 "будут продолжать удерживать российские суверенные активы в недвижимом состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта, касающееся нарушения Россией суверенитета и целостности Украины".

При этом лидеры G7 сегодня поддержат "создание Механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты".

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не может передать Украине активы Центробанка России.