Правительству Германии не разрешено поставлять боеприпасы из Швейцарии в Украину.

Об этом сообщает Die Zeit.

Издание пишет, что правительство Швейцарии заявило о том, что покупатели швейцарских военных материалов не могут поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны.

"Федеральный совет поддерживает ценности швейцарского нейтралитета и будет продолжать работать над тем, чтобы его преимущества оправдались", – говорится в заявлении.

При этом в совете также дают отказ федеральному правительству, которое ходатайствовало о разрешении на поставку в Украину боеприпасов для танков Cheetah, закупленных в Швейцарии. Аналогичные требования исходили от правительств Дании и Испании.

Ранее мы писали, что на днях президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе заявил, что Швейцария намерена сохранить свой нейтралитет и поэтому на данный момент остается противником поставок вооружений в воюющую Украину.

Также "Страна" рассказывала, что Швейцария ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.