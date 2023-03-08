Швейцария намерена сохранить свой нейтралитет и поэтому на данный момент остается противником поставок вооружений в воюющую Украину.

Об этом заявил президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе, сообщает SwissInfo.

Также издание сообщило, что парламент Швейцарии не намерен менять условия военно-промышленного экспорта.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен предупредил, выступая в прениях, что далеко идущие законодательные поправки могут поставить страну перед серьезными трудностями, связанными с курсом на нейтралитет.

Ранее мы писали, что Швейцария ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.

Также "Страна" рассказывала, что министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Швейцария блокирует третьим странам поставки боеприпасов своего производства для Украины.

При этом недавно агентство Reuters сообщало, что Швейцария близка к отмене запрета на передачу Украине оружия своего производства. Кроме того, по данным социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия Украине.