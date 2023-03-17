Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам".

Об этом сообщает CNN.

Предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию направлен на "мир", и Китай будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая украинский кризис, заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая.

"Предложение Китая сводится к одному, оно заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", - заявил официальный представитель Ван Вэньбин.

Выступая на брифинге в пятницу, Ван Вэньбин также сказал, что Китай всегда занимал "благоразумную и ответственную" позицию и контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является "открытым и прозрачным".

Не называя какой-либо конкретной страны, он также, по-видимому, подверг критике США, заявив, что Китай выступает против "односторонних санкций и юрисдикции длинных рук без оснований в международном праве и без санкции Совета Безопасности [ООН]". Он также обвинил некоторые страны в "двойных стандартах" в отношении продажи оружия, заявив, что они "подливают масла в огонь" по украинскому вопросу.

О том, что председатель Китая нанесет визит в РФ, ранее сообщало агентство Reuters.

Также, судя по всему, обсуждается возможность переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, которые не общались с начала войны в Украине.

Впрочем, Киев не подтвердил, что Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским, несмотря на то, что переговоры о возможном разговоре лидеров КНР и Украины продолжаются.

Ранее мы писали, что Белый дом заявил, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином были бы "хорошим делом".

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