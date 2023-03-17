Китай сопротивляется прямому контакту лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

При этом Кулеба не считает, что Пекин готов поставлять оружие России.

"Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент... когда он готов вооружить Россию", - заявил он.

Ранее переговоры Зеленского и Си Цзиньпина в видеоформате анонсировал Wall Street Journal. В ОП заявили, что переговоры о возможном разговоре продолжаются, но говорить о том, состоится ли разговор на самом деле, пока рано.

Напомним, вчера Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Китая.

Также мы писали, что Пекин заявил, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию, который состоится 20-22 марта, направлен на то, чтобы "призвать к миру и способствовать переговорам". Официальный представитель МИД Китая заявил, что они будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая украинский кризис. По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является "открытым и прозрачным".