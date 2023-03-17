Подводим итоги 387 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении россияне наступали у Орехово-Васильевки, Ивановского, Григоровки, Ивановского и собственно самого Бахмута, отмечает Генштаб ВСУ.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что российские войска продвинулись к Северному водохранилищу (к югу от Ягодного в сторону Хромово). Также в "Институте" подтверждают заявление Пригожина о том, что 15 марта "вагнеровцы" захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута.

"Российские войска дополнительно продвинулись в районе Курдюмовки, в 13 километрах к юго-западу от Бахмута", - добавляют в организации, анализируя поступающие с фронта видеоролики.

В "ДНР" заявляют, что россиянам удалось закрепиться на заводе АЗОМ, "идет продвижение вглубь промзоны". Украина этого не подтверждает.

Американский военный аналитик Чак Пфаррер сообщает, что Россия захватила "важные позиции" в юго-западной части Бахмута. Украинские войска обороняются вдоль дороги на Константиновку и улицы Корсунского в южной части города.

На Купянском и Лиманском направлениях бои шли под Гряниковкой, Кременной, Кузьминым, Верхнекаменским и Спорным, сообщает Генштаб.

"Институт изучения войны" пишет, что российская техника замечена к западу от Червонопоповки, что указывает на продвижение российских войск к северо-западу от Кременной. О том же сообщают и российские военные телеграм-каналы.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник атаковал у населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. Отмечается, что на Марьинку атаки были массированными - 12 штурмов за минувшие сутки.

ВСУ также находятся под сильными обстрелами и под Авдеевкой. Видео из окопов на этому участке опубликовал военнослужащий Дмитрий Мисюра. Он раскритиковал качество укреплений и заявил, что из-за этого стало больше потерь.

Также продолжаются авиаудары по Авдеевке и соседним, находящимся под ВСУ населенным пунктам. Например, по Орловке, через которую проходит одна из основных западных линий снабжения Авдеевки - там где разбомбили школу. Также авиационным ударом разрушен 14-этажный дом в самой Авдеевке.

Военные перспективы

Украинская разведка сообщает, что РФ усиленно готовит Крым к обороне. Там построены фортификационные сооружения и создана оборонная группировка с пехотой и авиацией, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Инфраструктура на временно оккупированном полуострове поддерживается в боевой готовности. В Крыму находится мощный сухопутный и авиационный компонент. К примеру, это около 90 боевых самолетов, 60 боевых вертолетов. Создана оборонная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонным действиям на территории полуострова", – сказал Скибицкий.

Он также прокомментировал недавно опубликованное видео с выкопанными вдоль крымских пляжей траншеями.

"Они выбрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей", - сказал представитель разведки.

То есть Россия достаточно активно готовится к обороне на южном фланге, где, как считают большинство экспертов, украинские войска готовят основной удар в ходе контрнаступления этой весной с целью перерезать сухопутный коридор в Крым и затем начать наступление и на сам полуостров.

Правда, в западных СМИ в последние дни появляется все больше скептических оценок возможностей Украины провести успешное наступление: оборону россияне укрепляют, а украинская армия страдает от больших потерь и от нехватки боеприпасов (которые Запад не успевает поставлять в должном количестве).

Но среди российских военных телеграмм-каналов распространено мнение, что эти заявления могут быть сознательной дезинформацией с целью притупить бдительность российского военного командования относительно опасности анонсированного наступления ВСУ.

Тем более, что поставки оружия продолжаются активно. Так, сегодня правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре МиГ-29. И это первые прецеденты, когда союзники начали открыто передавать Киеву боевую авиацию (пусть пока и советского образца).

И главный вопрос тут - станет ли это первым шагом к передаче уже собственно натовских самолетов американского, например, производства.

С одной стороны, в США пока что делать это отказываются. Намерение Словакии не подтолкнет президента Джо Байдена к отправке американских самолетов F-16, заявили вчера в Белом доме.

Но такие отказы звучали раньше по поводу пушек, РСЗО и танков, но в итоге все они поставляются или готовятся к отправке в Украину.

Поэтому отдельные союзники Украины опасаются, что в случае получения Киевом таких самолетов, они могут быть использованы для ударов по России.

"Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в войну", - пишет испанская газета Confidencial.

За примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, скорее всего, последуют другие страны, пишет газета. Издание обращает внимание на то, что именно Польша первой запросила танки для Киева.

"Но несколько стран НАТО уже заявляли о том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем Зеленского на линии фронта", - добавляет издание.

"Страна" уже объясняла, почему идут колебания по истребителям. Главная проблема - необходимость обучать украинских пилотов для управления теми же F-16. Это длительный процесс, а использовать натовских пилотов, которых могут сбить или взять в плен - рискованно с точки зрения срыва конфликта в прямую конфронтацию с Россией.

Впрочем, в Украине пока оценивают помощь с "МиГами" довольно скептически. Истребители, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он предположил, что частично предоставленные Украине самолеты можно будет использовать как донорские запчасти, потому что Украина не имеет возможности производить их.

Игнат добавил, что эти самолеты морально и физически устарели (самый молодой самолет, который есть на вооружении в Украине, был выпущен в 1991 году) и работают на грани возможностей.

"Летчики чудеса делают на этих самолетах, противодействуя мощному врагу, чья авиационная группировка в пять раз фактически преобладает украинскую", - отметил он и добавил, что у России также есть технически лучшие самолеты.

Интересное заявление с точки зрения перспектив длительности конфликта сделали вчера в США. Администрация Байдена сообщила, что у нее есть все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября.

Это коррелирует с утечками, которые публиковались в ряде западных СМИ о том, что Запад ждет от Украине военных успехов максимум до осени, после чего начнет вести дело к переговорам.

Эти прогнозы делаются с оглядкой на нынешнюю политическую ситуацию в Штатах, где республиканцы в лице своих самых рейтинговых представителей выступают против помощи Украине. Республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса, и выделить дополнительные средства для Украины без них будет невозможно.

Поэтому нынешние элиты США и союзная им Европа и пытаются ускорить поставки вооружений Украине.

Си едет в Россию

Со стороны стран, которые не присоединились к антироссийской политике, зреет своя повестка. Ее пытается активно формировать Китай, чей глава 20-22 марта посетит Москву - об этом уже заявлено официально.

Программа визита следующая. Путин и Си Цзиньпин в понедельник проведут неформальную встречу тет-а-тет, а во вторник пройдут официальные переговоры. После них будет пресс-конференция - это указывает, что визит запланирован как программный, и по его итогу могут быть согласованы некие решения.

Также интересно, что в первый день встречи Путина и Си Цзиньпина будут опубликованы их статьи об отношениях Китая и РФ.

Пекин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию имеет цель "призвать к миру и способствовать переговорам". Китай будет отстаивать свою "объективную и беспристрастную позицию" по международным и региональным вопросам, включая украинский кризис.

"Предложение Китая сводится к одному, оно заключается в том, чтобы призвать к миру и содействовать переговорам", — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

Напомним, что суть плана Китая состоит в немедленном прекращении огня, что будет означать фиксацию нынешней линии фронта, а следовательно - и российских завоеваний в Украине (потому этот план был раскритикован и в Киеве, и на Западе).

В США отреагировали на предстоящий визит со сдержанным скепсисом. Официальные лица США будут внимательно следить за встречей Си Цзиньпина и Путина, поскольку Китай обдумывает отправку оружия в Россию, что может затянуть конфликт в пользу Москвы, пишет CNN.

Также в Вашингтоне опасаются, что "безграничное партнерство" глав Китая и РФ, которое закрепилось во время предыдущих встреч, "может ещё более углубиться во время личных переговоров".

Вчера, еще до объявления о визите, представитель Белого дома Джон Кирби предостерег Китай от попыток добиться прекращения огня в Украине, заявив, что это "фактически признает завоевания России".

Кроме того, стоит обратить внимание, что ордер на арест Путина Международный уголовный суд в Гааге выдал именно сегодня - вскоре после того, как стало официально известно о визите Си в Москву, что многие наблюдатели уже восприняли как сигнал от Запада китайскому лидеру о нежелательности общения с президентом России.

Параллельно пока подвешен в воздухе вопрос общения Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. Западные СМИ писали, что он прорабатывается, но не в формате личной встречи, а по видео. Вчера на Банковой подтвердили, что осуждение темы беседы идет, но уточнили, что говорить о том, состоится ли разговор на самом деле, пока рано, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Возможную причину назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, Китай не хочет личной встречи Си Цзиньпина и Зеленского (а украинский президент ранее заявлял, что хотел бы с Си встретиться).

Интересно, что вчера сам Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Цинь Ганем.

"Мы обсудили значение принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине", – написал министр.

Китайский МИД также опубликовал свою версию этого разговора: "Кулеба представил ситуацию украинского кризиса и перспективы мирных переговоров, поблагодарил Китай за оказание гуманитарной помощи Украине, сказал, что документ с изложением позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса отражает искренность содействия прекращению огня и войны, и надеется поддерживать связь с Китаем".

Пекин также добавил, что обеспокоен затянувшейся эскалацией кризиса и возможностью его выхода из-под контроля.

"Есть надежда, что Украина и Россия придут к диалогу и переговорам, и какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь для политического решения. Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня, прекращении войны, смягчении последствий кризиса и восстановлении мира", – говорится в коммюнике.

В общем, какую позицию займет Китай в этой истории, что Си скажет Путину, каким образом Пекин будет убеждать Украину согласится на немедленное прекращение огня - сейчас одни из главных вопросов по теме войны.

Впрочем, сам факт визита Си к Путину, да еще и многодневного, уже указывает на демонстративно союзнические отношения Китая с РФ. Особенно на фоне ухудшения отношений китайцев с американцами.

Ордер на арест Путина. Что это значит?

Сегодня Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Помимо Путина ордер выдан на арест уполномоченной по правам ребёнка РФ Марии Львовой-Беловой.

Отметим, что накануне вышел доклад ООН, где Россию обвинили в ряде военных преступлений. В одном из отрывков отчета фигурировал Путин - в контексте подписания указа о выдаче гражданства России детям из Украины, которые попали на территорию РФ.

В докладе говорится, что изучили более сотни случаев, когда украинские дети с захваченных Россией территорий были перемещены в Россию и там либо были взяты под опеку государством, либо усыновлены без согласия их родных в Украине.

О том, что эта история может стать одним из поводов открыть против России дело о военных преступлениях, уже писала газета New York Times. И наличие в списке на арест детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой подтверждает этот тезис.

Также в докладе ООН Россию обвиняли преднамеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, называя это преступлением против человечности. New York Times также ранее сообщала, что это станет одним из поводов для привлечения руководства РФ к ответственности.

Но именно тема детей позволяет предъявить обвинения персонально Путину - поскольку он подписывал указ, который в Украине считают одним из элементов депортации детей (и с этой точкой зрения солидаризировалась ООН). Ну и в целом Россия не скрывает и даже гордится тем, что вывозит детей с украинских территорий.

Правда, смогут ли провести процесс против Путина и вынести приговор - вопрос открытый.

В самой России ордер на арест Путина назвали юридически никчемным и сказали, что он для РФ не имеет никакого значения.

"Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, что МУС не может выносить заочных приговоров, а значит для того, чтоб суд над Путиным и Львовой-Беловой состоялся, им надо находиться в заключении в Гааге.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут - документ, который ратифицировали 123 страны, среди которых нет ни России, ни Украины, ни США.

Вот карта ратифицировавших его стран (отмечены зеленым):

Расследование стало возможным за счет того, что Украина несколько лет назад признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на ее территории, а также потому, что 42 страны-участницы МУС обратились к прокурору Хану с просьбой провести расследование.

"Этого достаточно, чтобы преступления, совершенные в ходе российского вторжения, относились к компетенции суда", отмечает BBC.

Отметим, что теоретически, Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Но случится ли это на практике - неизвестно. Хотя, в данной ситуации, Путин, скорее всего, в эти страны не поедет.

Не исключено, что это и является на данном этапе главной задачей выдачи ордера на арест Путина - ограничить его международные поездки и личные контакты с лидерами других стран.