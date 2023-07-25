Делегация из России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу отправилась с визитом в Северную Корею. Визит продлится до 27 июля.

Об этом сообщает телеграм-канал российского минобороны.

"По приглашению министерства обороны КНДР российская делегация посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950-1953 годов", — сказано в посте пресс-службы ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что поездка будет способствовать укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Между тем российские военные телеграм-каналы пишут, что одна из целей визита - договоренности с руководителями КНДР о передаче России крупных запасов артиллерийских снарядов.

В марте в Белом доме заявляли, что США получили новую информацию об активном стремлении России приобрести дополнительные боеприпасы из Северной Кореи.

А в прошлом году американская пресса писала, что Россия стала закупать снаряды и ракеты у КНДР.