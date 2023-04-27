Возможная атака со стороны Северной Кореи с применением ядерного оружия приведет к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

По словам Байдена, ядерное нападение Северной Кореи на США или их партнеров является неприемлемым и приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия. Он добавил, что США не будут размещать ядерное оружие в регионе однако там будет проложено движение атомных подлодок.

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал ему "атомный ответ" со стороны США в случае ядерной атаки КНДР.

Ранее мы писали, что в прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

Также "Страна" рассказывала, что в Японском море пройдут военные учения, где США, Южная Корея и Япония будут отрабатывать перехват ракет. В акваторию уже вошли три эсминца, оснащенные системой ПРО Aegis.