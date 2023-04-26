США ответят атомной бомбой. Президент Южной Кореи заручился поддержкой Байдена на случай ядерной атаки КНДР
США ответят атомной бомбой на ядерный удар КНДР по Южной Корее.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом сообщил о согласовании механизма немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР.
По его словам, Сеул заручился обещанием атомного ответа.
"Обещано ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", - сказал Юн Сок Ель.
Отметим, что КНДР испытала МБР "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи.
Известно, что в прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.
Напомним, в Японском море пройдут военные учения, где США, Южная Корея и Япония будут отрабатывать перехват ракет. В акваторию уже вошли три эсминца, оснащенные системой ПРО Aegis.
Ранее мы писали, что в середине марта Северная Корея заявила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Южнокорейские военные заметили лишь одну из них.