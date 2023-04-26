США ответят атомной бомбой на ядерный удар КНДР по Южной Корее.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом сообщил о согласовании механизма немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР.

По его словам, Сеул заручился обещанием атомного ответа.

"Обещано ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", - сказал Юн Сок Ель.

Отметим, что КНДР испытала МБР "Хвасон-17" как ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Известно, что в прошлом году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

Напомним, в Японском море пройдут военные учения, где США, Южная Корея и Япония будут отрабатывать перехват ракет. В акваторию уже вошли три эсминца, оснащенные системой ПРО Aegis.

Ранее мы писали, что в середине марта Северная Корея заявила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки. Южнокорейские военные заметили лишь одну из них.