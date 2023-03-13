Северная Корея заявила, что запустила две стратегические крылатые ракеты с подводной лодки.

Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, южнокорейское агентство "Ренхап".



"Северная Корея заявляет, что в воскресенье запустила две "стратегические крылатые ракеты" с подводной лодки", - говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила некую одну "неопознанную" ракету. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета была запущена в районе города Синпо.

Напомним, на днях сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сказала, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при испытательном запуске в Тихом океане, Пхеньян расценит это как объявление войны.

Ранее мы писали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о полной готовности КНДР к военному конфликту с США, а также пригрозил войной новому президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю. Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.