В Швеции стартуют крупнейшие за 25 лет маневры "Аврора-23", где примут участие 26 тысяч человек, и продлится все это почти месяц.

Об этом сообщают Вооруженные силы страны.

Кроме Швеции в маневрах примут участие 14 стран.

Цель учений - повысить возможности для отражения вооруженного нападения на Швецию. Сценарий учений - напряженная международная ситуация, в ходе которой происходит атака на инфраструктуру Швеции по водо- и электроснабжению, а также хакерские атаки.

Такое противоракетные учения пройдут в Японском море, где отрабатывать перехват ракет будут США, Южная Корея и Япония. В акваторию уже вошли три эсминца, оснащенные системой ПРО Aegis, сообщает агентство "Ренхап".

"Судя по всему, эти учения связаны с недавним запуском ракеты "Хвасон-18" в Северной Корее", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Ранее сообщалось, что в Молдове прошли военные учения с участием США и Британии.

Также мы писали, что у границы Украины начались совместные учения США и Польши с использованием Abrams и Bradley. Военные будут использовать технику собственного производства: американцы - американские танки и БМП, а поляки - польские гаубицы Krab, транспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak и зенитные комплексы Poprad.