Анализируем итоги 417-го дня войны в Украине.

Война и Пасха

На Бахмутском направлении, кроме боев за сам Бахмут, россияне атаковали Хромово, через которое снабжается город. Однако, сообщает украинский Генштаб, успеха не имели.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате еще двух кварталов - в северо-западной и юго-восточной частях Бахмута. Как заявило МО РФ, это сделали силы "Вагнера", а подразделения ВДВ при этом действовали на флангах.

Украина этих данных не подтверждает. Западные блогеры не отмечают каких-либо изменений на фронте за минувшие сутки.

При этом британская разведка отмечает усиление роли российских десантников на фронте и связывает это с возвращением из "опалы" главы ВДВ России генерала Михаила Теплинского, популярного в войсках.

Теплинский родом из города Моспино Донецкой области.

На Лиманском направлении - бои вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка.

К западу от Донецка противник наступал в районах Авдеевки и Северного. Также ожесточенные атаки идут в Марьинке.

Пасхальная ночь не обошлась без обстрелов.

Вечером украинское командование сообщило, что россияне нанесли несколько ударов с воздуха по Сумской и Черниговской областям. Управляемые бомбы попали в коммунальное учреждение и предприятие. Есть раненые.

Около двух часов ночи был удар по Снегиревке Николаевской области. В местной общине погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Также власти заявили об ударе в Запорожской области. Пострадал храм в Камышевахе, служба там не проходила.

Днепропетровская ОВА пишет о том, что были "прилеты" в районе храма в Никополе. В результате - двое раненых и повреждения пяти домов, хозяйственных построек и линий электропередач.

Храм попал под обстрел и в Донецке. По центру города ночью нанесли нанесли массированный удар из РСЗО. Пострадал район Свято-Преображенского кафедрального собора, Крытого рынка, Донбасс-Арены.

Также есть прилет в здание детского сада в Ворошиловском районе, который горел. Сообщается об одной погибшей и шести раненых (один из них - священник). Погибшая женщина, которая, как сообщают местные паблики, была беременной.

Пасхальный обмен

Но были не только обстрелы. Прошел и крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

Среди освобожденных пленных — пограничники, бойцы Вооруженных сил, территориальной обороны, Национальной гвардии, а также представители ВМС и ГНСУ.

"Домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственная специальная служба транспорта", — говорится в сообщении Координационного штаба.

48 из 130 освобожденных военных считались пропавшими без вести. Часть имеют ранения, контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Самому старшему из обменянных - 58 лет, самому младшему – 21 год.

Официально в минобороны РФ обмен не комментировали, но куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" передали Украине около 100 пленных.

Также известно, что в Россию вернули пять чеченцев из полка "Ахмат-Север". В плен они попали 14 декабря.

Причем глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с ними - мол, теперь они должны с оружием в руках доказать, что попали в плен не по своей воле.

"Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися", - написал Кадыров у себя в Телеграм.

Главный вопрос к обмену - почему его не комментируют власти РФ. Объяснением может быть то, что обменом занимался Пригожин, а не официальные российские структуры. Но при этом и куратор ЧВК не говорит, сколько россиян по этому обмену вернулось из плена. Хотя, на опубликованном видео видно, что Украина передала России явно больше тех 5 человек, о которых сказал Кадыров. Хотя и меньше 130 человек, которых вернули Украине.

Почему Пригожин решил вернуть Украине такое большое количество пленных - отдельный вопрос. Возможно, это связано с тем, что вчера руководитель проекта "Гулагу.нет" российский правозащитник Владимир Осечкин анонсировал на понедельник публикацию данных о том, что Пригожин отдал приказы об убийстве как минимум 20 украинских поенных.

И передачей пленных куратор ЧВК, не исключено, хочет заранее перебить негативный эффект от обнародования это информации.

Контрнаступление ВСУ

Украина продолжает поддерживать риторику о контрнаступлении. На этом сегодня акцентировал в пасхальном обращении Владимир Зеленский. Свое видео он записал на подворье Киево-Печерской Лавры и в черной вышиванке.

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила", - заявил он.

Также Зеленский вновь дал понять, что намерен воевать за Крым и Донбасс.

"Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг будет развеваться на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму", - сказал президент.

Окончил он свое обращение стихотворением без указания автора, которое в Сети обозначается как "боевая молитва казаков-характерников". Что выглядело также как посыл о готовности Украины воевать.

Такие посылы Зеленского - видимо, еще один ответ украинских властей на волну сомнений, которая поднялась в западных СМИ относительно украинского контрнаступления.

Сегодня вышла очередная такая статья. Украинское контрнаступление с задачей прорыва российских линий обороны военные эксперты Financial Times оценивает как "очень высокорисковое дело". Эта мысль вынесена в заглавие.

Для Украины риски усугубляются тем, что на фронте она не имеет господства в воздухе. Российская авиация сможет "раздавить украинскую специальную инженерную технику", полагают военные эксперты, опрошенные изданием.

"Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без господства в воздухе редки", - говорит Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты.

Но все-таки одно исключение из этого правила он приводит: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.

Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых надолбов - зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как "зубы дракона", - затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров, пишет газета, отмечая, про ВСУ трудно будет через все это прорываться - но признавая, что украинскую армию уже не раз недооценивали. И главной задачей ВСУ эксперты видят прорвать фронт, зайти в тыл российским войскам и создать угрозу их окружения.

"Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом", - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной Рады.

Где будет происходить контрнаступление - тщательно охраняемый секрет, но вероятным стратегическим местом является район вокруг Мелитополя, недалеко от Азовского моря. Этот район считается стратегически важным для России, поскольку успешное наступление украинских войск там перережет сухопутный коридор на полуостров и разделит российские силы надвое, оставив одну группу в Крыму и на юге, а другую - на востоке.

Несмотря на все сомнения и утечки с нелицеприятными оценками состояния ВСУ, военные планы сторон все это не изменит, считает газета New York Times.

"По словам двух официальных лиц США, пока нет никаких признаков того, что российские командиры изменили свои операции в Украине в ответ на разоблачения", - пишет издание.

Да и украинские официальные лица, хоть и недовольны утечками, но считают, что те не окажут серьезного влияния на контрнаступление ВСУ, поскольку Россия уже знала основные параметры уязвимости Украины (например, ее нехватку оружия и боеприпасов).

"И в документах не раскрывается, когда именно, где и как украинцы будут проводить контрнаступление", - сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Но с основным выводом утечек издание в целом солидаризируется. "Война, скорее всего, закончится неким урегулированием путем переговоров, а не решающей военной победой любой из сторон", - заявляется в статье.

В качестве критерия такой победы украинские власти называют освобождение Крыма. Но многие в самой Украине признают, что Запад в это не верит.

Абсолютное большинство западных аналитиков, журналистов и политиков "пока не видят освобождения Крыма как реалистичную перспективу". Об этом вчера заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Пока это вызов для нас достаточно серьезный. Потому что они не видят это реалистичным по ряду причин. В первую очередь это то, что это сделать будет очень тяжело, физически тяжело, потому что там будут накоплены значительные силы для того, чтобы уберечь Крым от возвращения его военным путем к украинской законной власти. А во-вторых, интеграция Крыма, конечно, проблематичная история", - сказал Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Запад подозревает Украину в "оппортунизме".

"Некоторые на Западе смотрят на нашу позицию по Крыму, вот именно, что мы готовы его освобождать военным путем как оппортунистическую. То есть у нас есть такая возможность, нам дали оружие, мы уже сильны, мы уже сейчас уничтожаем часть российских возможностей, Россия исторически слаба, как никогда раньше, вот мы используем эту возможность – вот давайте еще Крым заберем. Вот большая часть обозревателей за границей смотрит именно так", - считает Загороднюк.

При этом он уверен, что без поддержки Запада Украина не сможет освободить Крым.

Напомним, что в утечках уже рассматривался сценарий, при котором Украина в рамках нынешнего контрнаступления продвинется не слишком далеко. И в таком случае программа-минимум - это возможность обстреливать "Хаймарсами" сухопутный коридор в Крым и ломать российскую логистику на этом направлении.

Впрочем, таков ли реальный план - большой вопрос. Как и то, какие варианты ответа подготовила Россия, чьи военные планы в СМИ обсуждаются сейчас гораздо менее активно. Но одно можно сказать точно - в РФ понимают, что будет украинское контрнаступление. Понимают и то, что основной удар может быть на юге и готовятся к обороне.

Зерно раздора

Вчера Польша и Венгрия официально запретили импорт украинского зерна - ответив таким образом на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает неконкурентной местную продукцию. А поляки к тому же ещё ввели и запрет на транзит.

И, судя по всему, скоро такие же решения могут последовать от других стран, через которые украинское зерно везут в Европу или на перевалку в порты. Об этом говорят в Румынии, Словакии и Болгарии.

Эти страны таким образом выступили и против Брюсселя, который ранее снял пошлины с украинской агропродукции. И Еврокомиссия сегодня уже выпустила резкое заявление на сей счет, осудив Будапешт и Варшаву.

Ситуация примечательна со многих точек зрения.

Во-первых, достаточно двусмысленной смотрится позиция Польши, которая позиционирует себя как главный союзник Украины и "проводник" украинских интересов на Западе. Несмотря на "братский" визит Зеленского в Варшаву, который состоялся недавно, Польша первой запретила не только импорт, но и транзит украинского зерна (пока не появится механизм, гарантирующий, что зерно не будет оседать в Польше).

То есть в реальности главный союзник Украины достаточно быстро закрутил экономические гайки, когда речь пошла о собственных убытках.

Тому же примеру последовала Венгрия. И, если так же поступят и другие граничащие с Украиной страны ЕС, то сухопутный экспорт украинского зерна в Европу будет заблокирован. Что, вероятно, также является целью этих стран, для которых беспошлинный ввоз даже транзитом является фактором, снижающим цены по всему ЕС (и, следовательно, предвещающим убытки работающим на этом рынке местным фермерам).

Судя по всему, транзитные страны намерены начать торги как с Украиной, так и с Брюсселем по урегулированию вопроса и выбиванию преференций для своего сельского хозяйства (либо же по квотированию или возврату пошлин для украинской продукции).

Второй фактор - в мае встанет вопрос о дальнейшем функционировании зернового коридора по Черному морю, который Россия угрожает не продлить без выполнения своих условий по снятию ограничений на экспорт зерна и удобрений. Если к тому времени вопрос с восточной Европой не будет урегулирован, то экспорт украинского зерна рискует быть практически полностью заблокированным либо очень сильно ограниченным логистически.

Теоретически этот фактор может обусловить выполнение Западом хотя бы части требований РФ по зерновому коридору. Либо же Брюссель надавит на восточных европейцев и те отменят ограничения.