В польском городе Нова Демба сегодня начались совместные военные учения США и Польши, которые включают тренировки на танках Abrams и БМП Bradley. От этого полигона до границы с Украиной - меньше 150 км.

Об учениях сообщает Минобороны Польши.

Военные будут использовать технику собственного производства: американцы - американские танки и БМП, а поляки - польские гаубицы Krab, транспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak и зенитные комплексы Poprad.

Варшава заявляла, что данные учения являются одним из элементов укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

Также в Минобороны отмечают, что в апреле 2022 года они заключили контракт на покупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3 для польской армии. Кроме того, Польша заказала 116 танков Abrams, ранее находившихся в распоряжении армии США. Первые экземпляры этих танков скоро будут поставлены польской армии.

Напомним, что в июне страны НАТО проведут самые масштабные учения истребителей с участием 18 стран.

Также в военных учениях стран НАТО примет участие Армения, которая не является членом Альянса.