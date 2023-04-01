Страны НАТО проведут в июне текущего года самые масштабные за всю историю Альянса учения истребителей Air Defender 2023 с участием 18 стран.

Об этом сообщили представители Минобороны Германии.

Отмечается, что маневры пройдут в воздушном пространстве Германии с 12 по 23 июня под руководством ВВС страны. Предполагается, что в учениях будет задействовано более 200 истребителей, а также до десяти тысяч военнослужащих НАТО, которые будут отрабатывать совместные действия в общем воздушном пространстве.

"Целью маневров является оптимизация и расширение сотрудничества между странами и их вооруженными силами. Кроме того, необходимо подчеркнуть возможности и сплоченность НАТО", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", в конце марта сразу 65 украинских военных закончили обучение в США на ЗРК Patriot и уже прибыли в Европу.

Также сообщалось, что Турция впервые провела морские учения со стрельбой крылатыми ракетами с беспилотника.

Тем временем война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

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