Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия в ближайшие дни официально станет членом НАТО.

Соответствующее видео публикует пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску в Твиттере.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал он.

Напомним, вчера Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Парламент Турции был последним из всех парламентов стран НАТО, который ратифицировал протокол.

Как сообщалось, парламент Финляндии одобрил вхождение страны в состав альянса 1 марта, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Венгерский парламент 27 марта ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Заявки шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.

Ранее российский посол в Швеции заявил, что Швеция и Финляндия, вступая в НАТО, делают шаг "к пропасти" и станут "законными мишенями" для РФ, в связи с этим его вызвали в МИД Швеции.

Кроме того, сообщалось, что президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО на прошлой неделе.