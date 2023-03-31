Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает CNN Turk.

За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО было подано 276 голосов.

"За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан", - объявил вице-спикер парламента Хайдар Акар.

Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова провести голосование в парламенте по ратификации членства Финляндии в НАТО.

Парламент Финляндии одобрил вхождение страны в состав альянса 1 марта, парламент Швеции принял аналогичное решение 22 марта. Венгерский парламент 27 марта ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. Заявки шведской стороны пока не одобрили ни Венгрия, ни Турция.