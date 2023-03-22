Только семь стран НАТО тратят на оборону желательные 2% ВВП.

Об этом говорится в годовом отчете Альянса, сообщает Bloomberg.

В документе сказано, что цели достигли только Эстония (2,12%), Греция (3,54%), Латвия (2,07%), Литва (2,47%), Польша (2,42%), Великобритания (2,16%) и США (3,46%). Наименьший процент оборонных расходов у Испании (1,09% ВВП), Бельгии (1,18%), Словении (1,26%) и Канады (1,29%).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что союзники все чаще рассматривают 2% ВВП на оборону как "минимум, а не потолок", особенно на фоне войны в Украине.

Но, как показывает отчет, этот минимум до сих пор не выполняют более двух десятков стран НАТО. Германия, например, прогнозирует, что не сможет тратить по 2% ВВП и в следующие пять лет.

Вопреки этому уже сейчас в НАТО начали обсуждать пересмотр желательных трат на оборону и повышение порога.

В 2014 году страны НАТО обязались довести военные расходы до нормы в 2% ВВП и не снижать их. За год до этого более 2% тратили на оборону только четыре входящие в НАТО страны: США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%).

Недавно мы сообщали, что Китай увеличит расходы на оборону в этом году на 7,2% - при запланированном экономическом росте около пяти процентов.

Также мы рассказывали, что осенью Верховная Рада Украины увеличила расходы на национальную безопасность и оборону на 387 миллиардов гривен.