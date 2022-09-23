Расходы на оборону РФ должны превысить первоначальные бюджетные предположения следующего года более чем на 43%.

Об этом пишет Bloomberg.

Расходы на "национальную оборону" составляют почти 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), или 3,3% валового внутреннего продукта, и сейчас уступают государственным социальным программам по доле расходов.

Бюджетный план предусматривает расходы на призыв почти в 16 млрд рублей в 2023 году и 16,5 млрд рублей ежегодно в 2024-2025 годах.

Большинство других сведений о военных расходах остаются засекреченными, и публикуются только общие цифры.

"Перенаправление ресурсов и рабочей силы на нужды вооруженных сил будет истощать экономику в условиях рецессии, рынок труда которой уже перегружен плохой демографией и беспрецедентно низким уровнем безработицы. Это также грозит перерасти в нагрузку на государственные финансы, особенно в связи с усилением противостояния по поводу поставок энергоносителей из России в Европу", - говорится в материале.

Напомним, ранее Американский Институт изучения войны рассказал, как связан обмен пленными с объявлением мобилизации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.