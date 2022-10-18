Верховная Рада увеличила расходы на нацбезопасность и оборону на 387 млрд грн. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, 18 октября "за" проголосовало 318 депутатов.

Деньги пойдут на:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 365 млрд. МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС) – 12,9 млрд. Главное управление разведки Минобороны – 3,1 млрд. СБУ – 3 7 млрд. Госспецсвязь – 1,2 млрд. Управление госохраны – 0,6 млрд. Служба внешней разведки – 45 млн.

Как писала "Страна", в Еврокомиссии планируют предоставить Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно.

Также "Страна" писала, что Украина получила от МВФ $1,3 млрд экстренного финансирования.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.