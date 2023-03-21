Ближайшие полгода решат исход войны в Украине, заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Об этом пишет Bild.

В материале говорится, что ближайшие шесть месяцев станут ключевым периодом не только для Украины, но и для союзников, а поставляемое сейчас оружие будет использоваться уже в мае, чтобы вытеснить армию РФ с юга и востока Украины.

Собеседник назвал в качестве главной цели наступления - "прорвать сухопутный мост в Крым".

Американский чиновник также заявил, что Москва сейчас "не готова увеличить число экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине", а украинская ПВО - намного сильнее, чем в начале войны.

В НАТО также не исключают наступления Украины на Крым.

"Киев имеет право вернуть себе всю украинскую территорию", - заявил чиновник.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится в этом году.

Ранее в украинской разведке озвучили новый осторожный прогноз, когда может закончиться война в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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