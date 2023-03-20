Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информация Politico о более 100 тысячах погибших военнослужащих ВСУ с начала войны не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно", - сказал Данилов.

Он отметил, что точную цифру "знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это совершенно не соответствует действительности".

По словам Данилова, соотношение потерь с противником у нас - 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10.

"У нас костяк армии был подготовлен после войны 14-го года, мы знали как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были просто безумные потери, - рассказал секретарь СНБО.

Напомним, сегодня Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям российской армии в Украине.

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