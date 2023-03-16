С мая прошлого года в боях за Бахмут Донецкой области потери российских военных составили 20-30 тысяч убитыми и ранеными.

Об этом сообщил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс во время заседания Форума по безопасности и сотрудничеству в Вене, передает "Укринформ".

Подавляющее большинство из погибших, по его словам, это наемники ЧВК "Вагнер".

В связи с высокими потерями Пригожину "становится все труднее пополнять резервы" для ЧВК, говорит Ян Стаббс.

Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников писало о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинская армия потеряла более 100 тысяч человек убитыми.

Также британская разведка сообщала, что "Вагнер" потерял на войне в Украине половину заключенных и не может набрать новых.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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