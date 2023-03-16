Американский Институт изучения войны проанализировал видео и фото с фронта. По его информации, кадры с геолокацией, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, силы "Вагнера" атакуют новые позиции примерно в 4 километрах к северо-западу от Бахмута. Это указывает на то, что ЧВК продвинулась в направлении линии Богдановка - Хромово.

Об этом сообщается на сайте Института.

По данным аналитиков, на кадрах, опубликованных 15 марта, видно, что российские войска выдвинулись на новые позиции в северной части Бахмута, к востоку от промзоны завода АЗОМ.

Также, говорится в сводке, идут бои в западной Марьинке. На кадрах с геолокацией видно, что российские силы медленно продвигаются к улице Леси Украинки.

Заявлений россиян об атаке ВСУ в районе Пологов и Орехова Запорожской области Институт не комментирует. Также сегодня эта тема была обойдена молчанием в сводке украинского Генштаба.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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