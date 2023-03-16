Сейчас в Бахмуте Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои, остается около 3 тысяч жителей, которые наотрез отказываются уезжать.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его данным, в городе остаются 3 тысяч жителей, в том числе 33 ребенка. Поэтому осуществляется обязательная эвакуация несовершеннолетних - по крайней мере, с одним из родителей.

"Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта. Еще неделю назад в Авдеевке оставались 42 ребенка, сегодня - 13", - сказал Кириленко.

Эвакуированных детей вывозят в другие области, где размещают в дошкольных учреждениях, интернатах и санаториях, заявил губернатор.

"Например, детей из Бахмута централизованно эвакуируют в направлении Закарпатья, если у родителей нет возможности временно поселиться в других регионах", - сообщил глава ОВА.

Напомним, по состоянию на начало марта в Бахмуте оставались 4 500 мирных жителей, включая 48 детей.

Также мы писали о том, что Залужный рассказал о стратегической важности обороны Бахмута. По его словам, эта операция является ключевой в стойкости обороны всего фронта.