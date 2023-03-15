Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Основное из его заявлений:

Прокомментировал заседание "Рамштайна". Сообщил, что обсуждались боеприпасы, артиллерия, танки, защита украинского неба - приняты решения. Поблагодарил войска, которые защищают Бахмут, Харьковскую и Херсонскую области. Рассказал о решении суда в Лондоне по "долгу Януковича" в 3 млрд долларов. Сообщил об онлайн-встрече с британскими журналистами и встрече в Киеве с американскими журналистами.

Ранее издание Reuters сообщило, что войска РФ изменили направление наступления и хотят двигаться к Лиману.

По их вероятному замыслу, продвижение к Лиману создаст "вершину клещей" и позволит российским войскам создать угрозу окружения для украинских войск (вероятно, имеется в виду угроза окружения подразделений ВСУ в Северске, который находится к северу от Бахмута и к югу от линии наступления российских войск на Лиман).

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.