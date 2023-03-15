Российские войска недавно изменили направление наступления и намерены продвигаться к Лиману Донецкой области.

Об этом сообщил агентству Reuters украинский военный с позывным "Туман".

Продвижение к Лиману создаст "вершину клещей" и позволит российским войскам создать угрозу окружения для украинских войск (вероятно, имеется в виду угроза окружения подразделений ВСУ в Северске, который находится к северу от Бахмута и к югу от линии наступления российских войск на Лиман).

"Это второе основное направление (после Бахмута), которое очень интересно противнику, потому что если они дойдут до Лимана, то дальше Краматорск и Славянск. Он будет представлять собой "клешневую" угрозу, поэтому за этот район так усиленно пытаются бороться - это не менее важно, чем Бахмут", - сказал "Туман".

Ранее мы писали, что Залужный сообщил, что оборонительная операция на Бахмутском направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания противника и является ключевой в стойкости обороны всего фронта.

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Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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