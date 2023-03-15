Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта утвердил увольнение глав Одесской, Луганской и Хмельницкой областных военных администраций.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Так, Максим Марченко уволен с должности главы Одесской областной военной администрации. Сам Марченко уже заявил, комментируя свое увольнение, что вернётся в ряды ВСУ.

"Борьба продолжается… и я считаю, что должен делать то, что умею лучше – убивать врагов и воевать ради будущего Украины. Надеюсь, что скоро я вернусь к своему любимому делу. Но моя душа и сердце остаются навсегда в Одессе", - написал Марченко в соцсетях.

Также указами президента уволены со своих постов главы Луганской ОВА Сергей Гайдай и Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Напомним, во вторник правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.