Кроме отставки главы Луганской области, в Офисе президента также рассматривают возможность отставки главы Одесской военной областной администрации Максима Марченко.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собеседников во власти.

Сегодня в Офисе президента состоялось совещание по текущей ситуации в регионах. На совещании обсуждался и кадровый вопрос. Однако в Кабинет министров пока не поступали проекты указов президента об увольнении Марченко и Гайдая.

В пресс-службах Одесской и Луганской ОВА сказали, что пока не владеют информацией по этому вопросу.

По информации источников "Страны", Сергей Гайдай отправится послом в Казахстан.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".