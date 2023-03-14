Сегодня, 14 марта, правительство согласовало увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласовали увольнение:

Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОГА;

Максима Марченко с должности председателя Одесской ОГА;

Сергея Гамалия, главы Хмельницкой ОГА.

Ранее мы писали о том, что на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия составили протокол за пьяное вождение.

Также сообщалось, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уходит с должности, так как ему поступило новое предложение. По информации источников "Страны", Сергей Гайдай отправится послом в Казахстан.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

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