Во вторник, 14 марта, Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2023 год.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.



"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в этом году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, план состоит из более 500 задач, среди которых законопроекты, постановления, программы и проекты.

"Это положительные перемены для граждан и бизнеса. Это новые реформы. Это трансформация Украины. Это все для нашей победы. Для восстановления. Для сильной и обновленной Украины", - отметил премьер.

Ранее мы писали, что на заседании правительства было принято решение о срочном строительстве военных инженерно-технических укреплений "в целях обороны в отдельных районах".

Также мы сообщали, что в Украине хотят реформировать Кабмин и весь госсектор в целом. Вместо 20 действующих министерств хотят оставить только 15-16.