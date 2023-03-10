Сегодня, 10 марта, на заседании правительства принято решение о срочном строительстве военных инженерно-технических укреплений "в целях обороны в отдельных районах".

Об это сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Работы будут проводиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны. Также после определения областными военными администрациями потребностей заседания правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования", - пишет Шмыгаль.

О каких районах идет речь - не сообщается. Он уточнил, что "это должно обеспечить оперативное строительство оборонительных сооружений там, где это необходимо".

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, как в Украине планируют защищать объекты энергетики в следующем отопительном сезоне.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.