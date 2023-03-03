Шмыгаль рассказал, как в Украине планируют защищать объекты энергетики в следующем отопительном сезоне
В Украине в следующем отопительном сезоне энергетические объекты, в частности распределительные сети, будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает УНИАН.
"Должна быть защита нашей энергетической инфраструктуры, распределительных подстанций. Они будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности на следующий отопительный сезон. Мы над этим активно работаем", - сказал Шмыгаль.
Во время текущего отопительного сезона противник выпустил по объектам энергетической инфраструктуры более тысячи ракет и дронов, сообщил он.
По словам Шмыгаля, российские войска наносили ракетные удары преимущественно по распределительным станциям.
"Мы уже разработали соответствующие проекты защиты - от бетонных шелтеров до углубления под землю на достаточный уровень для того, чтобы ни дроны, ни ракеты не повредили распределительную сеть, распределительную подстанцию", - сказал Шмыгаль.
Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что лимиты потребления света в Украине больше могут не понадобиться.
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