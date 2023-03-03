В Украине в следующем отопительном сезоне энергетические объекты, в частности распределительные сети, будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Должна быть защита нашей энергетической инфраструктуры, распределительных подстанций. Они будут иметь совершенно другой уровень физической безопасности на следующий отопительный сезон. Мы над этим активно работаем", - сказал Шмыгаль.

Во время текущего отопительного сезона противник выпустил по объектам энергетической инфраструктуры более тысячи ракет и дронов, сообщил он.

По словам Шмыгаля, российские войска наносили ракетные удары преимущественно по распределительным станциям.

"Мы уже разработали соответствующие проекты защиты - от бетонных шелтеров до углубления под землю на достаточный уровень для того, чтобы ни дроны, ни ракеты не повредили распределительную сеть, распределительную подстанцию", - сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что лимиты потребления света в Украине больше могут не понадобиться.

Тем временем война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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