В Украине хотят реформировать Кабмин и весь госсектор в целом. Вместо 20 действующих министерств хотят оставить только 15-16.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью украинскому Forbes.

"Идеальная модель Кабмина - 15-16 мощных министерств и 5-6 мощных вице-премьеров. Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского. Чтобы внутри правительства была введена диджитальная система, курьеры не ездили по Киеву, документооборот был мгновенный, а координация колоссальная", - сказал Шмыгаль.

Также планируется объединить бэк-офисы министерств.

"Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, отвечающем за бюрократические задачи", - сказал премьер.

По государственному аппарату в целом планируется сокращение расходов уже в этом году на минимум 30%.

"Частично эти сокращения уже отражены в бюджете на 2023 год", - отметил премьер.

Также в Фонд госимущества хотят передать все предприятия, которые сейчас находятся на балансе министерств.

"Министерства и министры должны делать основную работу - формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды по качественным аналитикам, помощникам и тому подобное", - считает Шмыгаль.

Как писала "Страна", Кабмин назначил двух заместителей министра обороны Украины.

Ранее Шмыгаль рассказал о дефиците госбюджета на 2023 год, который составляет $38 млрд, а также где планируют брать деньги и сколько не хватает.