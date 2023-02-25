Дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет $38 млрд. Власти уже договорились с западными партнерами о привлечении $33 млрд, а оставшиеся $5 млрд хотят взять у МВФ.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в интервью Forbes.

Он расписал структуру внешних выделений Украине на этот год:

уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на $18 млрд;

$10 млрд должны до сентября выделить США;

Норвегия даст $7,5 млрд в течение пяти лет;

$1,5 млрд в этом году даст Канада.

Также есть договоренности о меньших суммах с другими странами, а с МВФ начаты переговоры на привлечение оставшихся $5 млрд.

В прошлом году Украина получила более $31 млрд внешних грантов (38%) и кредитов (62%).

Как писала "Страна", 17 февраля Украина достигла предварительного соглашения с миссией МВФ по пересмотру мониторинговой программы.

По данным Financial Times, союзники Украины подталкивают МВФ к предоставлению кредита на $14-16 млрд.

Тем временем война в Украине продолжается уже 367-й день. Мы следим за новостями 25 февраля в своем онлайне.

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