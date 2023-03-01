Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 1 марта.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о селекторном совещании с силовиками - обсуждали ситуацию на линии фронта и прифронтовых территориях. Рассказал об энергетическом совещании, на котором обсуждались завершение отопительного сезона и подготовку к следующей зиме.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, армия России штурмует Бахмут, обстреливает Харьковщину и строит укрепления под Белгородом.

Также "Страна" рассказывала, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент России Владимир Путин рассчитывает на затягивание конфликта в Украине и истощение Запада.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.