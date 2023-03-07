Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Сейчас под действие данной нормы подпадает только Бахмут.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Основанием для обязательной эвакуации может стать решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Детей будут принудительно вывозить в безопасные регионы в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых. Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается", - заявляют в правительстве.

Ранее сообщалось, что сейчас эвакуация из Бахмута критически осложнена и из города удается вывезти всего по 5-10 человек в день.

Напомним, ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Бахмуте до сих пор остаются около пяти тысяч человек, среди них – 37 детей.

Война в Украине продолжается уже 377-й день. Мы следим за новостями 7 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 376-го дня войны. Офис президента сообщил, что на заседании Ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута. Сырский сообщил, что бои в городе достигли высшего уровня напряжения. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что противник усиливает интенсивность атак в этом регионе. Оперкомандование "Юг" предупредило о высокой вероятности ракетных ударов.

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