Кабинет министров Украины назначил вице-премьера Ирину Верещук главой штаба по вопросам защиты прав детей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 10 марта, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Также Кабмин расширил функции Координационного штаба, в обязанности которого теперь входят следующие задачи:

координация действий властей для интеграции по новому месту жительства детей, эвакуированных с опасных территорий;

отслеживание соблюдения прав детей-переселенцев;

координация мер по возвращению на территорию Украины детей, принудительно перемещенных на временно оккупированную территорию, в Россию или другие страны.

По словам Ирины Верещук, украинские органы власти должны "наладить четкий механизм сотрудничества с РФ для немедленного возвращения депортированных детей из оккупированных территорий. Именно на это будут направлены усилия Координационного штаба".

Напомним, ранее генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что в рамках расследований, которые проводят правоохранители, установлен факт депортации Россией 9 400 детей с территории Украины.

Также мы писали, что, по данным на конец февраля, в Украину вернули 307 детей, депортированных во время войны в Россию и Беларусь.