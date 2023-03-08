Вице-премьер Украины Ирина Верещук разъяснила порядок принудительной эвакуации детей из зон боевых действий, утвержденный накануне Кабинетом министров Украины.

Об этом она рассказала в эфире телемарафона 8 марта.

Вместе с ребенком обязан выехать один родитель или опекун. При этом не совсем понятно как быть, если родитель отказывается выезжать.

"Опыт последнего месяца показывает, что если наша Нацполиция или эвакуационные группы прибывают на место, где находится ребенок со взрослым, люди обычно не отказываются. Нам главное найти эти локации", - ответила Верещук.

Однако забирать ребенка от родителей точно не будут.

"Ни в коем случае ребенка разводить с семьей не будем. Если взрослый принимает решение, он должен подписать соответствующую форму и отказаться от эвакуации. Если есть малолетний ребенок на иждивении, эта опция не работает в отношении одного из взрослых. Они обязаны сопровождать ребенка к месту, куда будет производиться эвакуация", - сказала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что сейчас под принудительную эвакуацию детей подпадает только Бахмут.

Напомним, ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Бахмуте до сих пор остаются около пяти тысяч человек, среди них - 37 детей.

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