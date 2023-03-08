Правительство усовершенствовало процедуру выдачи справок о нахождении военнослужащих в плену.

Минреинтеграции публикует инструкцию получения данной справки.

Справка входит в перечень обязательных документов (относительно военнослужащих), которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы.

Также этот документ необходим для получения 100 тыс. гривен государственной помощи.

Теперь родственникам пленного нужно либо лично прийти в силовые ведомства, перечень которых указан в инфографике, либо позвонить на горячую линию.

Напомним, вчера провели очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось вернуть в Украину 130 военнослужащих - 126 защитников и 4 защитниц.

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