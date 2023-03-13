На главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия составили протокол за пьяное вождение.

Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в Нацполиции.

11 марта губернатор находился в ресторане "Диверсо" вместе с начальником внутренней безопасности областной полиции Виталием Онуляком и попавшим в санкционный список "контрабандистов" Александром Еремийчуком (по прозвищу Слон).

После завершения застолья, взяв двух девушек, они сели выпившими за руль двух машин, на которых выехали после начала комендантского часа. Патрульные остановили машины, после чего на губернатора составили протокол и забрали его машину на штрафплощадку.

Сам Сергей Гамалий в комментарии "Стране" сообщил, что информация о составлении протокола за пьяное вождение является неправдивой.

"Неправдивая информация. Не знаю, откуда вы это берете", - сказал Гамалий.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал увольнение главы Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и назначение на этот пост нового руководителя - бизнесмена Сергея Гамалия. Таким образом согласованы соответствующие проекты указов президента.

После чего 3 декабря 2020 года Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия губернатором Хмельницкой области.