Завершилось десятое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн".

Основные заявления министра обороны США Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли по его итогам:

Союзники из 51 страны подтвердили желание в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Россия рассчитывает на Иран и Северную Корею. "У России заканчиваются возможности и заканчиваются друзья". Норвегия предоставит Украине две системы ПВО NASAMS.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Рамштайн-10 внушает оптимизм".

"Усиление ПВО, боеприпасов, обучение и формирование "бронированного кулака", - написал министр.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.