Military Media Center (структура при Минобороны) озвучил приоритеты Украины по запросам на поставки оружия на данный момент.

Об этом говорится в сообщении медиа-центра в телеграм-канале.

Среди приоритетов по оружию:

ракеты к HIMARS;

ракеты к MARS;

155-мм снаряды;

120-мм мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

авиационные средства поражения;

барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),

танковые снаряды 105- и 125-мм.

Также там сообщают, что за минувший год Украина получила от западных партнеров 117 575 единиц современного вооружения и средств поражения.

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