В Сети появилось видео производства надувных M270 MLRS и Himars, которые потом используются в Украине для обмана российской армии.

Соответствующие кадры публикует чешское ТВ.

На видео можно заметить весь технологический процесс создания надувных макетов военной техники.

Напомним, во время визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, в который войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары.

Ранее "Страна" публиковала видео работы американских ракетных систем HIMARS в Украине.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.