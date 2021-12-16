Предприниматель Назар рассказал "Стране" об акции-перформансе возле метро "Арсенальная" в Киеве, в рамках которой он выставил несколько надувных боевых единиц техники. По его словам, он обманутый подрядчик, который выполнял заказ для одной из военных частей в Николаевской области.

Об этом Назар сказал в комментарии корреспонденту "Страны".

"В прошлом году военная часть А1890 в Николаевской области объявила тендер на закупку макетов военной техники. Наша компания выиграла тендер и пошила под заказ макеты согласно техническому заданию. Было заказано 15 макетов размерами один к одному", - рассказал Назар.

По его словам, когда его компания поставила товар, заказчик его не принял.

"Отказ заказчик аргументировал тем, что, по его словам, товар не похож на настоящую военную технику. В технических требованиях было указано, что макет техники должен быть узнаваем с расточения 100 метров.

После этого с нами разорвали договор. Товар уже год лежит на складе. Дело находится в суде. Я лично взял кредит, чтобы изготовить данные макеты, но сейчас мы не можем вернуть даже вложенные деньги", - возмущается Назар.

Напомним, сегодня в Киеве возле станции метро "Арсенальная" появились надувные танки. Рядом с надувной техникой мужчины держат плакат с надписью: "Я надул танки, а военные надули меня".

Ранее мы писали, что в Киевской области поймали мужчину, который украл из музея бронированную пластину танка.